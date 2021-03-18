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ANAMA и ПРООН окажут поддержку в миноочистительных операциях в Азербайджане 

ANAMA и ПРООН окажут поддержку в миноочистительных операциях в Азербайджане  ПРООН поддерживает ANAMA в оценке необходимости проведения операций по разминированию, делится международным опытом
Происшествия
18 марта 2021 г. 11:10
ANAMA и ПРООН окажут поддержку в миноочистительных операциях в Азербайджане 
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Председатель Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов и резидент-представитель Программы развития ООН (ПРООН) Алессандро Фракассетти подписали новые документы по финансированию работ для восстановления безопасности общины в постконфликтный период.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

Сообщается, что из бюджета ПРООН для кризисных ситуаций и Центрального фонда ООН для мер против чрезвычайных ситуаций в общей сложности выделены 1 млн долларов США. Эти средства будут предоставлены ANAMA на инструктаж, оснащение и размещение групп срочного реагирования по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В.Сулейманов отметил важность проекта и выразил надежду на сотрудничество в будущем.

ПРООН поддерживает ANAMA в оценке необходимости проведения операций по разминированию, делится международным опытом, помогает Национальному агентству в приобретении средств индивидуальной защиты и оборудования для разминирования.

ANAMA было учреждено в 1999 году при поддержке ПРООН.

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Версия на английском языке ФотоANAMA, UNDP to support mine clearance operations in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоANAMA və BMTİP Azərbaycandakı minatəmizləmə əməliyyatlarını dəstəkləmək üçün qüvvələrini birləşdirir

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