ANAMA и ПРООН окажут поддержку в миноочистительных операциях в Азербайджане

ПРООН поддерживает ANAMA в оценке необходимости проведения операций по разминированию, делится международным опытом

Председатель Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов и резидент-представитель Программы развития ООН (ПРООН) Алессандро Фракассетти подписали новые документы по финансированию работ для восстановления безопасности общины в постконфликтный период.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

Сообщается, что из бюджета ПРООН для кризисных ситуаций и Центрального фонда ООН для мер против чрезвычайных ситуаций в общей сложности выделены 1 млн долларов США. Эти средства будут предоставлены ANAMA на инструктаж, оснащение и размещение групп срочного реагирования по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В.Сулейманов отметил важность проекта и выразил надежду на сотрудничество в будущем.

ПРООН поддерживает ANAMA в оценке необходимости проведения операций по разминированию, делится международным опытом, помогает Национальному агентству в приобретении средств индивидуальной защиты и оборудования для разминирования.

ANAMA было учреждено в 1999 году при поддержке ПРООН.