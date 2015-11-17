Аллахшукюр Пашазаде с делегацией отправился в Швецию

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 17 ноября отправился с визитом в Швецию.

Об этом Report сообщили в пресс-службе УМК.

Целью визита является участие в научной конференции на тему "Мультикультурализм и межрелигиозная толерантность: опыт Азербайджана и его значение для Европы", организованной Бакинским международным центром мультукультурализма, посольством Азербайджана в Швеции и шведского Института политики безопасности и развития. Конференция пройдет 18-19 ноября в Стокгольме.

В состав возглавляемой А.Пашазаде делегации вошли руководители конфессий в Азербайджане - архиепископ Бакинской и азербайджанской епархии Русской православной церкви Александр Ишеин, ординарий апостольской префектуры Римской католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете, руководитель религиозной общины горских евреев Азербайджана Милих Евдаев, Председатель Бакинской религиозной общины европейских евреев Геннадий Зельманович.

Председатель УМК А.Пашазаде выступит с докладом на конференции.

В рамках визита предусмотрены встречи с официальными лицами и религиозными деятелями Шведского королевства.