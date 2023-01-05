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Алексей Кулеба: За 4 дня в Киеве уничтожено почти 60 иранских беспилотников

Алексей Кулеба: За 4 дня в Киеве уничтожено почти 60 иранских беспилотников На Киевскую область Украины в последний день прошлого года и первые 3 дня этого года произошли самые масштабные за всю войну атаки ракет и беспилотников. За это время в небе над Киевом было уничтожено 57 беспилотников "Шахед" иранского производства.
Происшествия
5 января 2023 г. 12:12
Алексей Кулеба: За 4 дня в Киеве уничтожено почти 60 иранских беспилотников

На Киевскую область Украины в последний день прошлого года и первые 3 дня этого года были совершены самые масштабные за всю войну атаки ракет и беспилотников. За это время в небе над Киевом было уничтожено 57 беспилотников "Шахед" иранского производства.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба.

По его словам, были уничтожены 23 крылатые ракеты, выпущенные по Киевской области: "Целью этих ракет была инфраструктура Киева и региона. Эти цифры показывают, что наши силы противовоздушной обороны работают эффективно. В этом направлении мы получаем постоянную помощь от наших международных партнеров. Наша система ПВО может эффективно работать и защищать жителей от атак агрессора. С другой стороны, мы можем сказать, что небо Украины не полностью закрыто, и нам еще предстоит проделать большую работу по устранению угрозы со стороны России, которая продолжает наносить авиаудары крылатыми ракетами и "Шахед"ами".

А.Кулеба отметил, что в целом ситуация в Киевской области стабильная: "Продолжают работать все важные объекты инфраструктуры, обеспечено их электроснабжение, мы выполнили все задачи, обеспечив Киев и регион электроэнергией на 3 дня в праздничные дни. Таким образом, мы не дали врагу возможности испортить новогодний праздник".

"К сожалению, во время ракетных обстрелов и атак "Шахед"ами пострадали 2 человека, они получили легкие телесные повреждения. В результате 4 атак было разрушено 28 частных жилых домов, некоторые дома повреждены не очень серьезно, а некоторые нуждаются в капитальном ремонте", - добавил Кулеба.

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Версия на английском языке Governor: Up to 60 Iranian drones destroyed in 4 days in Kyiv
Версия на азербайджанском языке Oleksiy Kuleba: "Kiyevdə 4 günə 60-a qədər İran dronu məhv edilib"

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