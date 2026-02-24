Актом об амнистии срок наказания более 1,5 тыс. человек сокращен на 6 месяцев

Инициированным президентом Ильхамом Алиевым Актом об амнистии срок наказания 1 537 человек сокращен на 6 месяцев.

Как сообщает Report, об этом заявил старший прокурор Департамента вне-уголовного производства Генеральной прокуратуры Намиг Алиев на семинаре под названием "Акт об амнистии: выражение государственного гуманизма".

Он сообщил, что 1 371 человек - это осужденные за менее тяжкие преступления с неотбытым сроком лишения свободы более одного года, а 166 человек - осужденные за тяжкие преступления по неосторожности, приговоренные к сроку свыше пяти лет с неотбытым сроком более шести месяцев.