Актом об амнистии срок наказания более 1,5 тыс. человек сокращен на 6 месяцев
Происшествия
- 24 февраля, 2026
- 11:16
Инициированным президентом Ильхамом Алиевым Актом об амнистии срок наказания 1 537 человек сокращен на 6 месяцев.
Как сообщает Report, об этом заявил старший прокурор Департамента вне-уголовного производства Генеральной прокуратуры Намиг Алиев на семинаре под названием "Акт об амнистии: выражение государственного гуманизма".
Он сообщил, что 1 371 человек - это осужденные за менее тяжкие преступления с неотбытым сроком лишения свободы более одного года, а 166 человек - осужденные за тяжкие преступления по неосторожности, приговоренные к сроку свыше пяти лет с неотбытым сроком более шести месяцев.
Последние новости
12:10
Минфин утвердил новые формы отчетности для госкомпанийФинансы
12:09
Цены на газ в Европе снизились до $385,6 за тысячу кубометровЭнергетика
12:05
Адыгезалов: Продукция промзон Азербайджана экспортируется в более чем 70 странПромышленность
12:04
Фото
В Ханкенди почтили память жертв Ходжалинского геноцидаВнутренняя политика
12:03
В Бакинском метро движение на двух линиях задерживается из-за неисправности поездаИнфраструктура
12:01
В Иране в результате крушения военного вертолета погибли четыре человека - ОБНОВЛЕНО-2В регионе
11:59
В Милли Меджлисе созданы новые рабочие группы по межпарламентским связямМилли Меджлис
11:59
Азербайджан с этого учебного года переходит на электронные дипломы и аттестатыНаука и образование
11:54