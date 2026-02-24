Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Актом об амнистии срок наказания более 1,5 тыс. человек сокращен на 6 месяцев

    Происшествия
    • 24 февраля, 2026
    • 11:16
    Актом об амнистии срок наказания более 1,5 тыс. человек сокращен на 6 месяцев

    Инициированным президентом Ильхамом Алиевым Актом об амнистии срок наказания 1 537 человек сокращен на 6 месяцев.

    Как сообщает Report, об этом заявил старший прокурор Департамента вне-уголовного производства Генеральной прокуратуры Намиг Алиев на семинаре под названием "Акт об амнистии: выражение государственного гуманизма".

    Он сообщил, что 1 371 человек - это осужденные за менее тяжкие преступления с неотбытым сроком лишения свободы более одного года, а 166 человек - осужденные за тяжкие преступления по неосторожности, приговоренные к сроку свыше пяти лет с неотбытым сроком более шести месяцев.

    акт об амнистии сокращение срока наказания Намиг Алиев
    Amnistiya aktı ilə 1537 nəfərin cəzası 6 ay azaldılıb

    Последние новости

    12:10

    Минфин утвердил новые формы отчетности для госкомпаний

    Финансы
    12:09

    Цены на газ в Европе снизились до $385,6 за тысячу кубометров

    Энергетика
    12:05

    Адыгезалов: Продукция промзон Азербайджана экспортируется в более чем 70 стран

    Промышленность
    12:04
    Фото

    В Ханкенди почтили память жертв Ходжалинского геноцида

    Внутренняя политика
    12:03

    В Бакинском метро движение на двух линиях задерживается из-за неисправности поезда

    Инфраструктура
    12:01

    В Иране в результате крушения военного вертолета погибли четыре человека - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    11:59

    В Милли Меджлисе созданы новые рабочие группы по межпарламентским связям

    Милли Меджлис
    11:59

    Азербайджан с этого учебного года переходит на электронные дипломы и аттестаты

    Наука и образование
    11:54

    ММ одобрил в III чтении расширение оснований для изъятия инвестиций государством

    Милли Меджлис
    Лента новостей