    Amnistiya aktı ilə 1537 nəfərin cəzası 6 ay azaldılıb

    Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə irəli sürülən Amnistiya aktı ilə 1537 nəfərin cəzası 6 ay azaldılıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Baş Prokurorluğun Cinayət Təqibindən kənar icraatlar idarəsinin böyük prokuroru Namiq Əliyev Binəqədi Rayon Prokurorluğunda "Amnistiya aktı: dövlət humanizminin ifadəsi" adlı seminarda bildirib.

    O bildirib ki, onların 1371 nəfəri az ağır cinayət törətməyə görə təyin edilmiş azadlıqdan məhrum etmə cəzasının çəkilməmiş hissəsi 1 ildən artıq olan şəxslər, 166 nəfəri ehtiyatsızlıqdan ağır cinayət törətdiklərinə görə 5 ildən artıq müddətə təyin edilmiş azadlıqdan məhrum etmə cəzasının çəkilməmiş hissəsi 6 aydan artıq olan şəxslərdir.

    Актом об амнистии срок наказания более 1,5 тыс. человек сокращен на 6 месяцев

