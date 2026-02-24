Amnistiya aktı ilə 1537 nəfərin cəzası 6 ay azaldılıb
Hadisə
- 24 fevral, 2026
- 10:53
Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə irəli sürülən Amnistiya aktı ilə 1537 nəfərin cəzası 6 ay azaldılıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Baş Prokurorluğun Cinayət Təqibindən kənar icraatlar idarəsinin böyük prokuroru Namiq Əliyev Binəqədi Rayon Prokurorluğunda "Amnistiya aktı: dövlət humanizminin ifadəsi" adlı seminarda bildirib.
O bildirib ki, onların 1371 nəfəri az ağır cinayət törətməyə görə təyin edilmiş azadlıqdan məhrum etmə cəzasının çəkilməmiş hissəsi 1 ildən artıq olan şəxslər, 166 nəfəri ehtiyatsızlıqdan ağır cinayət törətdiklərinə görə 5 ildən artıq müddətə təyin edilmiş azadlıqdan məhrum etmə cəzasının çəkilməmiş hissəsi 6 aydan artıq olan şəxslərdir.
