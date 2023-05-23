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Ахмед Обалы прооперирован, состояние оценивается как средней тяжести

Ахмед Обалы прооперирован, состояние оценивается как средней тяжести Ахмед Обалы и его сын Дениз прооперированы, их состояние оценивается как средней тяжести.
Происшествия
23 мая 2023 г. 00:40
Ахмед Обалы прооперирован, состояние оценивается как средней тяжести

Ахмед Обалы и его сын Дениз прооперированы, их состояние оценивается как средней тяжести.

Об этом американскому бюро Report сообщила председатель Общества азербайджанцев Британии Фарида Панахова.

По ее словам, состояние здоровья сына активиста из Южного Азербайджана тяжелее.

"Я регулярно связываюсь с супругой А.Обалы Нахидой ханум. Оба перенесли операцию хорошо, но все покажет время. Они оба не чувствуют рук и ног. Врачи не позволяют Ахмеду разговаривать, нельзя даже входить в их палату", - сказала она.

Ф.Панахова отметила, что целью спланированного заранее нападения было убийство Ахмеда Обалы и его сына.

"Нахида ханум пережила сильный психологический шок. Она опасается за безопасность своего супруга, сына и себя. Надеемся, что полиция США отреагирует на случившееся на юридическом уровне", - добавила Фарида Панахова.

Отметим, что утром 21 мая неизвестные в штате Калифорния жестоко избили основателя и руководителя Телевидения Южного Азербайджана (Günaz.TV), национального активиста, проживающего в эмиграции в США Ахмеда Обалы и его сына.

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Версия на азербайджанском языке Əhməd Obalı və oğlu əməliyyat olunub, vəziyyətləri orta-ağırdır

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