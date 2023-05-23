Ахмед Обалы прооперирован, состояние оценивается как средней тяжести

Ахмед Обалы и его сын Дениз прооперированы, их состояние оценивается как средней тяжести.
Об этом американскому бюро
По ее словам, состояние здоровья сына активиста из Южного Азербайджана тяжелее.
"Я регулярно связываюсь с супругой А.Обалы Нахидой ханум. Оба перенесли операцию хорошо, но все покажет время. Они оба не чувствуют рук и ног. Врачи не позволяют Ахмеду разговаривать, нельзя даже входить в их палату", - сказала она.
Ф.Панахова отметила, что целью спланированного заранее нападения было убийство Ахмеда Обалы и его сына.
"Нахида ханум пережила сильный психологический шок. Она опасается за безопасность своего супруга, сына и себя. Надеемся, что полиция США отреагирует на случившееся на юридическом уровне", - добавила Фарида Панахова.
Отметим, что утром 21 мая неизвестные в штате Калифорния жестоко избили основателя и руководителя Телевидения Южного Азербайджана (Günaz.TV), национального активиста, проживающего в эмиграции в США Ахмеда Обалы и его сына.