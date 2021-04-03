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В Агсу оштрафованы участники траурной церемонии

В Агсу оштрафованы участники траурной церемонии В ходе рейдов, проведенных сотрудниками Агсуинского районного отдела полиции в связи с особым карантинным режимом, было обнаружено, что в частном жилом доме на территории села Новджу проводится траурная церемония.
Происшествия
3 апреля 2021 г. 11:10
В Агсу оштрафованы участники траурной церемонии

В ходе рейдов, проведенных сотрудниками Агсуинского районного отдела полиции в связи с особым карантинным режимом, было обнаружено, что в частном жилом доме на территории села Новджу проводится траурная церемония.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, при проверке данного адреса были выявлены нарушения санитарно-гигиенических и карантинных правил.

С хозяином дома и присутствующими лицами были проведены разъяснительные беседы, подчеркнута важность соблюдения правил карантина.

В отношении принимавших участие в церемонии 7 человек полиция приняла соответствующие меры.

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Версия на азербайджанском языке Ağsuda yas mərasimində iştirak edənlər cərimələndi

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