Агададаш Агаев не явился в суд, процесс отложен

Народный артист Азербайджана Агададаш Агаев не явился на сегодняшнее судебное заседание, в связи с чем процесс был отложен.

Народный артист Азербайджана Агададаш Агаев не явился на сегодняшнее судебное заседание, в связи с чем процесс был отложен.

Как сообщает Report, на заседании Бинагадинского районного суда председательствовал судья Вусал Тагиев.

Представитель потерпевшего подал ходатайство и потребовал арестовать А.Агаева, однако ходатайство не было удовлетворено.

Процесс отложен на 14 октября.

Отметим, что в июле этого года Агададаш Агаев на почве конфликта метнул топором в охранника Medera Hospital Нуреддина Джалилова, который в свою очередь избил народного артиста. Топор попал в работающую в клинике Назакят Пашаеву, которая получила травму. Н. Пашаева признана потерпевшей, а А.Агаев и Н.Джалилов обвиняются по статьям 221.3 (хулиганство) и 221.3 УК (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).