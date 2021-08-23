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Афганские мигранты попытались провести акцию в Баку

Афганские мигранты попытались провести акцию в Баку Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) сделало заявление в связи с попыткой мигрантов из Афганистана провести акцию в Баку.
Происшествия
23 августа 2021 г. 13:58
Афганские мигранты попытались провести акцию в Баку

Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) сделало заявление в связи с попыткой мигрантов из Афганистана провести акцию в Баку.

Начальник пресс-службы министерства, полковник полиции Эхсан Захидов сказал Report, что около 40 афганских мигрантов попытались провести несанкционированную акцию.

“Они потребовали, чтобы представительство Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Азербайджане уделяло им больше внимания. Поскольку акция была организована без разрешения, сотрудники полиции провели с ними профилактическую беседу. Затем участники акции были выпровожены с территории”, - подчеркнул представитель министерства.

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Версия на английском языке Afghan migrants attempt to hold action in Baku
Версия на азербайджанском языке Əfqan miqrantlar Bakıda aksiya keçirməyə cəhd ediblər

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