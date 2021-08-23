Афганские мигранты попытались провести акцию в Баку

Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) сделало заявление в связи с попыткой мигрантов из Афганистана провести акцию в Баку.

Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) сделало заявление в связи с попыткой мигрантов из Афганистана провести акцию в Баку.

Начальник пресс-службы министерства, полковник полиции Эхсан Захидов сказал Report, что около 40 афганских мигрантов попытались провести несанкционированную акцию.

“Они потребовали, чтобы представительство Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Азербайджане уделяло им больше внимания. Поскольку акция была организована без разрешения, сотрудники полиции провели с ними профилактическую беседу. Затем участники акции были выпровожены с территории”, - подчеркнул представитель министерства.