Адвокат прокомментировал информацию о том, что сбежавшие заключенные являются людьми "Лоту Гули"

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ "Совершившие побег заключенные Али Агами и Этибар Мамедов, доставленные в Баку в специальном вагоне поезда Баку-Астара-Баку, не являются приближенными Надира Салифова, известного как "Лоту Гули".

Об этом Report заявила адвокат "Лоту Гули" Тарана Алиева.

По ее словам, написанное о том, что сбежавшие из поезда заключенные являются близкими людьми Н. Салифова неправда: "Мы не знаем, почему в прессе эти люди указываются как приближенные Надира Салифова".

Напомним, что доставленные в Баку в специальном вагоне поезда Баку-Астара-Баку заключенные А. Агами и Э. Мамедов совершили побег.

Дело обвиняемых в умышленном убийстве беглецов А. Агами и Э. Мамедова рассматривается в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям. На прошлой неделе гособвинитель потребовал для каждого из них по 19 лет тюремного заключения.

Ночью 22 октября оба были доставлены на поезде из Лянкярана в Баку. Утром 23 октября на станции Баладжары, когда в сопровождении сотрудников Пенитенциарной службы мужчин выводили из вагона поезда, А. Агами и Э. Мамедов сбежали.

Обвиняемых везли в Бакинский следственный изолятор.

Ранее сообщалось, что известный в криминальном мире А. Агами является одним из лиц, близких к находившемуся под арестом "Лоту Гули".

А Э. Мамедов по прозвищу "Годжа" в основном известен как Этибар Гаджигабульский.

По факту в Следственном управлении по особо тяжким делам Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 304.2 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу и задержанию беглецов продолжаются.

В связи с инцидентом привлечены к следствию начальник караула Джейхун Самедов, заместитель начальника караула Фуад Гаджиев и второй заместитель начальника караула Турал Поладханов.