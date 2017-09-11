Адвокат: Александр Лапшин сегодня может быть депортирован в Израиль

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Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Помилованный распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева блогер Александр Лапшин сегодня может быть депортирован в Израиль.

Об этом Report заявил его адвокат Эдуард Чернин.

По словам адвоката, до конца дня или 12 сентября его подзащитный будет отправлен в Израиль.

Напомним, что А.Лапшин, имеющий гражданство различных стран, ранее был привлечен по уголовному делу в качестве подозреваемого в связи с нарушением государственных границ Азербайджана и незаконным посещением оккупированных земель, публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики. В связи с объявлением в международный розыск он был задержан правоохранительными органами Беларуси в Минске 15 декабря 2016 года, а 7 февраля 2017 года экстрадирован в Азербайджанскую Республику.

20 июля в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу А.Лапшина. Согласно судебному приговору, А.Лапшин получил оправдание по ст. 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) Уголовного кодекса. Отмечается, что выдвинутое по данной статье обвинение не было доказано во время судебного следствия. В приговоре говорится, что публичные призывы, сделанные А.Лапшиным против государства, являются плодом его воображения и сказанное им – предположение.

При этом суд признал А.Лапшина виновным по ст. 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Вчера ночью А.Лапшин попытался покончить с собой в камере Бакинского следственного изолятора. В результате усилий сотрудников Пенитенциарной службы попытка самоубийства была предотвращена. Он незамедлительно был размещен в Центральную клиническую больницу.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о его помиловании.