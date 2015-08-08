Заместитель премьер-министра: "Жильцам не разрешается ремонтировать свои квартиры"

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Заместитель премьер-министра, председатель созданной в связи с пожаром в многоэтажном здании на проспекте Азадлыг, 200/36 Бинагадинского района Государственной комиссии Абид Шарифов побывал в сгоревшем здании.

Как сообщает сотрудник Report, А.Шарифов ознакомился с ремонтно-восстановительными работами в здании, дал необходимые поручения.

В заявлении журналистам А.Шарифов отметил, что две квартиры на третьем этаже здания отремонтированы на очень высоком уровне.

"Самое главное, здесь не осталось нерешенных проблем с электричеством, водой, линиями связи и т.д.", - подчеркнул заместитель премьер-министра.

Он сообщил, что здание будет полностью готово к сентябрю: "Мы приходим сюда через каждые 10 дней и контролируем работы. Не думаю, что ремонт затянется. Уверен, что работы завершатся к следующему месяцу".

По словам председателя комиссии, работы в здании проводятся круглосуточно. В ремонтных работах участвуют в целом 400 человек: "Опоздания могут быть связаны лишь с погодными условиями".

А.Шарифов также отметил, что жильцам не разрешается ремонтировать свои квартиры: "Здесь до начала ремонта были сделаны фотографии каждой квартиры. Осмотр произведен при участии собственников, составлены акты. Правда, у каждого свой вкус, но если дать жильцам разрешение на ремонт, они будут мешать рабочим. Квартиры будут отремонтированы и обставлены мебелью, жильцы привезут с собой лишь одежду и посуду".