9 единиц неразорвавшихся боеприпасов обнаружено в Хызы

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В связи с произошедшим взрывом на складе боеприпасов N-ой военной части Министерства обороны в Хызынском районе, операции по совместной чистке территории со стороны ANAMA, МЧС и МВД продолжаются.

Как передает Report со ссылкой на ANAMA, 8 февраля был проведен осмотр вокруг воинской части где произошел взрыв. Было обнаружено 9 единиц неразорвавшихся боеприпасов, 72 единицы взорвавшегося-обгоревшего снаряда и 177 кг зажигательных смесей. В конечном итоге было проверено 787 000 кв.м (78,7 га) территории.

В целом, в течение 130 дней было обнаружено 25 829 единицы неразорвавшихся боеприпасов, 20 150 единиц взорвавшегося-обгоревшего снаряда и 105 117 кг зажигательных смесей. В конечном итоге было проверено 100 240 706 кв.м (10 024 га) территории.

Наряду с этим, в поселке Гилязи Хызынского района, на территории сел Шурабад, Ситалчай, Йени Йашма была проведена пропаганда просвещения по минной безопасности среди 10 422 жителей.