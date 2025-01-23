На Абшероне 416 водителей привлечены к административной ответственности

Сотрудники Управления полиции Абшеронского района в рамках оперативно-профилактических мероприятий привлекли к ответственности 416 водителей за нарушение правил дорожного движения.

Сотрудники Управления полиции Абшеронского района в рамках оперативно-профилактических мероприятий привлекли к ответственности 416 водителей за нарушение правил дорожного движения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

К административной ответственности также привлечены 6 водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 23 водителя за автохулиганство и изменение конструкции автомобиля.

В рамках операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков выявлено 11 фактов нарушения. По "горячим следам" раскрыто 31 преступление. Выявлено 162 случая незаконной уличной торговли, бродяжничества и попрошайничества, а также 63 случая мелкого хулиганства и киберпреступлений.