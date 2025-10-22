Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    39-летний мужчина утонул в Мингячевирском водоканале

    Происшествия
    • 22 октября, 2025
    • 19:43
    39-летний мужчина утонул в Мингячевирском водоканале.

    Как сообщает Report, житель города Бахтияр Мамедов утонул в части Карабахского водоканала, проходящей через территорию города Мингячевир.

    Предполагается, что он упал в воду по неосторожности.

    Ведутся поиски по обнаржуению его тела.

    Мингячевир несчастный случай
    Mingəçevirdə 39 yaşlı kişi kanalda batıb

