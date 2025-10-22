39-летний мужчина утонул в Мингячевирском водоканале.

Как сообщает Report, житель города Бахтияр Мамедов утонул в части Карабахского водоканала, проходящей через территорию города Мингячевир.

Предполагается, что он упал в воду по неосторожности.

Ведутся поиски по обнаржуению его тела.