21-летняя жительница Нахчывана подозревается в кибермошенничестве через TikTok
Происшествия
- 16 марта, 2026
- 10:40
В Нахчыванской Автономной Республике сотрудники полиции задержали подозреваемую в кибермошенничестве, совершенном под предлогом оформления кредитов.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, в результате оперативно-технических мероприятий была задержана 21-летняя Эльнара Буньятова.
По данным следствия, она представлялась сотрудницей банка и Киберчерез различные телефонные номера, а также аккаунты azturan83, turanbank_az, azeturanbank и krediagro в TikTok и номера 070-767-56-96, 077-351-95-76, 070-935-75-65, 077-104-44-08, 077-349-96-82 обещала гражданам оформление кредитов. Таким образом подозреваемая обманула около 50 человек и завладела их средствами.
По факту проводится расследование.
