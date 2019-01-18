20 января движение автомобилей по некоторым улицам будет ограничено

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Для обеспечения удобного, беспрерывного и безопасного передвижения лиц, почитающих память жертв трагедии 20 Января, утром с 08:00 до окончания церемонии будет полностью ограничено движение автомобилей по улицам, пересекающимся, объединяющимся с проспектом Парламента.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

Отмечается, что в направлении пересечения улицы Микаила Мушвига с проспектом Гусейна Джавида, пересечения круга Микаила Мушвига и проспекта Мятбуат, улицы Мехди Гусейна, перед зданием Телетеатра, пересечения улиц Иззата Набиева и Аббасгулу Аббасзаде в сторону проспекта Парламента - Аллеи шехидов будет ограничено движение всех транспортных средств, движение будет изменено.

Рекомендуется по возможности не пользоваться личными автомобилями в данных направлениях, отдавать предпочтение общественному транспорту.