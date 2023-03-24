Военная прокуратура: 18 виновных в геноциде в селе Баганис Айрым объявлены в международный розыск

18 человек, вина которых в совершении геноцида в селе Баганис Айрым доказана, объявлены в международный розыск

18 человек, вина которых в совершении геноцида в селе Баганис Айрым была доказана, объявлены в международный розыск.

Об этом Report сказал старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы военной прокуратуры Азербайджана Фирад Алиев.

"Материалами следствия по эпизоду геноцида в селе Баганис Айрым доказано, что 24 марта 1990 года с целью полного или частичного уничтожения азербайджанцев как этнической группы, убийства членов группы, а также изгнания сельских жителей с мест постоянного проживания и совершения других преступлений против азербайджанцев, незаконные армянские вооруженные формирования, грубо нарушив установленные нормы международного права и законы Азербайджана, проникли на военной технике, боевых и специальных транспортных средствах в село Баганис Айрым Газахского района с различных направлений с территории Армении, они подвергли село шквальному огню из крупнокалиберного огнестрельного оружия, пулеметов, автоматов, гранатометов, убивая мирных жителей села на улицах и в собственных домах", - заявил Ф.Алиев.