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12 выживших в авиакатастрофе пассажиров сегодня будут доставлены в Азербайджан

12 выживших в авиакатастрофе пассажиров сегодня будут доставлены в Азербайджан 12 выживших пассажиров потерпевшего крушение в Актау самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный, сегодня будут доставлены в Азербайджан.
Происшествия
26 декабря 2024 г. 10:36
12 выживших в авиакатастрофе пассажиров сегодня будут доставлены в Азербайджан

12 выживших пассажиров потерпевшего крушение в Актау самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный, сегодня будут доставлены в Азербайджан.

Как сообщает Report, 7 пассажиров, состояние которых удовлетворительное, будут доставлены в Баку обычным рейсом, а 5 пассажиров, состояние которых оценивается как средней тяжести, - специальным самолетом МЧС в сопровождении бригады врачей.

Отметим, что из 67 человек, находившихся на борту самолета, 42 были гражданами Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана. 38 из них погибли, 29 - выжили.

Сразу после инцидента по поручению президента Ильхама Алиева была создана Государственная комиссия под руководством премьер-министра Али Асадова для расследования причин авиакатастрофы.

Делегация Азербайджана в составе министра цифрового развития и транспорта, министра по чрезвычайным ситуациям, заместителя генерального прокурора и других лиц отправилась в Актау для расследования причин авиакатастрофы на месте.

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Версия на английском языке 12 survivors of AZAL plane crash to arrive in Azerbaijan today
Версия на азербайджанском языке Təyyarə qəzasında sağ qalan sərnişinlərdən 12-si bu gün Azərbaycana gətirilir

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