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    11 отравившихся во время пожара в Мингячевире обратились в больницу - ФОТО

    Их состояние нормальное© Report

    Мингячевир. 12 декабря. REPORT.AZ/ Количество обратившихся в больницу людей, отравившихся в результате пожара в городке для вынужденных переселенцев в Мингячевире, достигло 11 человек.

    Как передает ширванское бюро Report, они были доставлены в больницу на машинах скорой помощи и частных автомобилях.

    Ночью три человека в тяжелом состоянии были взяты под контроль, некоторые были отпущены домой после оказания первой медпомощи. Состояние этих людей нормальное.

    Напомним, что ранее сообщалось о пожаре в городке для вынужденных переселенцев, расположенном на шоссе Мингячевир-Халдан. Пожар произошел в результате короткого замыкания на 6 этаже в 3 блоке 8-этажного здания.

    К месту были привлечены несколько пожарных расчетов МЧС.

    По предварительным данным, 5 отравившихся дымом человек были госпитализированы, еще 3 увезены на машинах скорой помощи.

    Пожар потушен.

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