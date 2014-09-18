Состоялось заседание палаты Конституционного суда Азербайджана

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Палаты Конституционного суда Азербайджана. Как сообщает Report, на заседании на основании части VI статьи 130 Конституции Азербайджана, было рассмотрены два обращения Губинского районного суда о толковании некоторых положений статьи 37 кодекса об административных правонарушениях и статей 398.1.4, 407.2, 412.7 уголовно-процессуального кодекса.

Рассмотрение обращений по существу состоится на назначенном на 17 и 21 октября заседаниях Пленума Конституционного суда.