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    Министр внутренних дел Азербайджана находится с визитом в Израиле

    Визит осуществлен по приглашению заместителя главного директора министерства обороны Израиля Амира Каини

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Делегация во главе с министром внутренних дел Азербайджана, генерал-полковником Рамилем Усубовым находится с официальным визитом в Израиле. Визит осуществляется по приглашению заместителя генерального директора министерства обороны Израиля Амира Каини. Об этом Report сообщили в министерстве внутренних дел Азербайджана.

    В ходе двухдневного визита в рамках стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Израилем планируется обсуждение ряда вопросов, в частности, связанных с укреплением отношений между соответствующими структурами двух стран, в том числе в сфере борьбы с различными видами преступности.

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