Министр внутренних дел Азербайджана находится с визитом в Израиле

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Делегация во главе с министром внутренних дел Азербайджана, генерал-полковником Рамилем Усубовым находится с официальным визитом в Израиле. Визит осуществляется по приглашению заместителя генерального директора министерства обороны Израиля Амира Каини. Об этом Report сообщили в министерстве внутренних дел Азербайджана.

В ходе двухдневного визита в рамках стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Израилем планируется обсуждение ряда вопросов, в частности, связанных с укреплением отношений между соответствующими структурами двух стран, в том числе в сфере борьбы с различными видами преступности.