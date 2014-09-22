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    Житель Баку подозревается в нанесении ножевого ранения жене своего брата

    Подозреваемый задержан

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В Баку произошел случай поножовщины. Как сообщили Report в Бакинском главном городском управлении полиции (БГГУП), по предположению следствия, 20 сентября в 16:30, Галиб Микаилов, проживающий на улице Дагестан, на почве семейной ссоры ранил ножом жену своего брата Зарнишан Мурсалову.

    Подозреваемый в совершении преступления Г.Микаилов был задержан сотрудниками полицейского отделения №21 Насиминского районного полицейского управления.

    По факту ведется расследование.

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