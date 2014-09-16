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    В ООО “Baku Steel Company” произошел взрыв, есть раненые

    Инцидент произошел 15 сентября в 18.00

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В кислородном цехе ООО “Baku Steel Company”, по адресу Наримановский р-н, проспект З.Буньядова, при испытаниях газовых баллонов произошел взрыв. Как сообщили Report в министерстве внутренних дел, инцидент произошел 15 сентября в 18.00.

    В результате взрыва тяжелые травмы получил начальник цеха, житель Сумгаита Расим Гусейнов. Он скончался по дороге в больницу. Двое работников цеха, жители города Баку Сахиль Байрамов и Зяфяр Агаев, были госпитализированы. 

    ООО “Baku Steel Company” является крупным налогоплательщиком в ненефтяном секторе Азербайджана. Компания экспортирует продукцию в Россию, Грузию и другие страны. Общая производственная мощность сталелитейного завода  составляет более 1 100 000 тонн.

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