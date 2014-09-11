В Баку задержали водителя автомобиля с краденными номерами

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе задержан водитель автомобиля с краденными государственными номерными знаками. Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел (МВД), 8 сентября сотрудниками службы "Безопасный город" МВД на дороге Баку-Шамахы был остановлен автомобиль марки Daewoo. На автомобиле были установлены краденные номерные знаки, снятые с принадлежащей Гейдару Ибрагимову машины марки Hyundai. Автомобиль Daewoo был задержан сотрудниками Главного управления государственной дорожной полиции, а водитель - житель Баку Адиль Ахмедов передан в Абшеронское районное управление полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

В ходе осмотра автомобиля были обнаружены также госномера автомобиля марки ВАЗ-21099, принадлежащего жителю Ленкоранского района Фуаду Тагиеву.