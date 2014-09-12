В Азербайджане заведено уголовное дело в отношении главы муниципалитета

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре провело расследование в связи с заявлением о незаконных действиях главы Джалилабадского муниципалитета, поступившее от жителя этого района.

Во время расследования выяснилось, что глава муниципалитета Камал Мамедов злоупотреблял должностными полномочиями. Так, есть основания для подозрения в том, что он требовал 20 тысяч манатов для продажи жителю Джалилабадского района земельного участка площадью в 0.04 га, который прилегал к участку данного гражданина и фактически находился в его пользовании, и в качестве взятки получил сумму в 5 тысяч манатов. В отношении К.Мамедова возбуждено уголовное дело по статье 311.3.3 уголовного кодекса (получение взятки).

В настоящее время по факту ведутся следственные мероприятия.