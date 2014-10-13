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    В Азербайджане в результате ДТП погибло 3 человека

    10 пассажиров получили различные травмы

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе Азербайджана, на 91 км автомагистрали Баку-Астара водитель пассажирского автобуса потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана, из 33 пассажиров автобуса, трое скончались на месте происшествия, десятки получили травмы. Для спасения пассажиров и извлечения тел погибших на место ДТП были привлечены спасательные силы министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.  

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