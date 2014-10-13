В Азербайджане в результате ДТП погибло 3 человека

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе Азербайджана, на 91 км автомагистрали Баку-Астара водитель пассажирского автобуса потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана, из 33 пассажиров автобуса, трое скончались на месте происшествия, десятки получили травмы. Для спасения пассажиров и извлечения тел погибших на место ДТП были привлечены спасательные силы министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.