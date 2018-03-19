В Баку прошел семинар-совещание, посвященный роли и задачам СМИ в президентских выборах - ОБНОВЛЕНО

© Report/ Elchin Murad

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В Баку при организационной поддержке Администрации президента Азербайджанской Республики, Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Национального совета телерадиовещания (НСТР) и Совета прессы прошел семинар-совещание, посвященный роли и задачам СМИ в президентских выборах.

Как сообщает Report, на семинаре присутствовали председатель ЦИК Мазахир Панахов, помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, председатель НСТР Нушираван Магеррамли, председатель СП Афлатун Амашов и руководители СМИ.

Выступивший на семинаре председатель ЦИК Мазахир Панахов отметил, что в стране нет никаких препятствий для получения журналистами информации о выборах. Он призвал представителей СМИ быть ответственными в данном вопросе.

Помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов в своем выступлении заявил, что имидж выборов в Азербайджане формируют СМИ и наблюдатели. Он отметил, что профессионализм журналистов играет особую роль в этом.

Затем выступил председатель НСТР Нушираван Магеррамли, который отметил, что телеканалы набрали достаточный опыт, связанный с освещением выборов, и подчеркнул, что президентские выборы будут освещаться телеканалами объективно.

Затем своими мнениями относительно предстоящих президентских выборов поделились и другие присутствовавшие.

Мероприятие продолжилось обсуждениями, в ходе которых также были заданы вопросы.

*** 12:19

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В Баку при организационной поддержке Администрации президента Азербайджанской Республики, Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Национального совета телерадиовещания (НСТР) и Совета прессы проходит семинар-совещание, посвященный роли и задачам СМИ в президентских выборах.

Как сообщает Report, на семинаре присутствуют председатель ЦИК Мазахир Панахов, помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, председатель НСТР Нушираван Магеррамли, председатель СП Афлатун Амашов и руководители СМИ.