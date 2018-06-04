Глава Эфиопии направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Президент Федеративной Демократической Республики Эфиопия Мулату Тешоме направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени народа, правительства Федеративной Демократической Республики Эфиопия и от себя лично хотел бы передать Вашему превосходительству самые сердечные поздравления по случаю переизбрания президентом Азербайджанской Республики.

Ваше переизбрание, несомненно, еще более упрочит двусторонние отношения между нашими братскими странами.

Желаю Вам крепкого здоровья, а азербайджанскому народу – прогресса и процветания".