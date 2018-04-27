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    Дональд Трамп направил письмо Ильхаму Алиеву: Я намерен работать с вами

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Уважаемый господин Президент,

    Я намерен работать с вами во многих областях, представляющих взаимный интерес для американского и азербайджанского народов.

    Вместе с Вами мы можем добиться прогресса в уничтожении терроризма, создании новых рабочих мест и улучшении энергетической безопасности Европы. Продвижение в вопросах борьбы с коррупцией и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта внесет вклад в эти усилия.

    Я выражаю наилучшие пожелания Вам и народу Азербайджана".

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