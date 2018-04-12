ЦИК: Подсчитано 3 млн 962 тыс. 96 избирательных бюллетеней, Ильхам Алиев набрал 86.03% голосов

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Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Обнародованы очередные предварительные результаты президентских выборов в Азербайджане.

Как сообщает Report, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов заявил на пресс-конференции, что по стране 5 641 избирательный участок дали отчеты в ЦИК, подсчитано 3 миллиона 962 тысячи 96 избирательных бюллетеней.

Он отметил, что согласно нынешним результатам, кандидат от Партии Ени Азербайджан Ильхам Гейдар оглы Алиев набрал 86.03% голосов.

Голоса распределены между кандидатами следующим образом:

Кандидат от Партии Ени Азербайджан Ильхам Алиев – 86,03%

Cамовыдвиженец Захид Орудж - 3,11%

Кандидат от Партии Единого народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангулиев - 3,02%

Кандидат от Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу - 3,03%

Кандидат от Партии Современный Мусават Хафиз Гаджиев - 1,52%

Кандидат от Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде - 1,38%

Кандидат от Партии Движение национального возрождения Фарадж Гулиев - 1,17%

Кандидат от "Инициативной группы фронтовиков" Рази Нуруллаев - 0,74%

Напомним, что в выборах в стране приняли участие 3 миллиона 959 тысяч 353 человека (74,51% от общего числа избирателей) из 5 миллионов 314 тысяч 365 избирателей.