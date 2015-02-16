​Заместитель госсекретаря США прибыла с визитом в Азербайджан

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд прибыла с официальным визитом в Азербайджан.

Как передает Report, в аэропорту имени Гейдара Алиева ее встречал посол США в Азербайджане Роберт Cекута.

В Баку В.Нуланд проведет встречи с высокопоставленными правительственными чиновниками по вопросам укрепления двусторонних отношений в области торговли и инвестиций, диверсификации источников энергии, безопасности и борьбы с терроризмом, демократии и гражданского общества, а также продвижения справедливого и прочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

В ходе визита запланированы также встречи с представителями гражданского общества.

17 февраля В.Нуланд планирует посетить Тбилиси, 18 февраля - Ереван.