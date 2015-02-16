 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Заместитель госсекретаря США прибыла с визитом в Азербайджан

    Виктория Нуланд в ходе визита обсудит ряд важных вопросов

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд прибыла с официальным визитом в Азербайджан.

    Как передает Report, в аэропорту имени Гейдара Алиева ее встречал посол США в Азербайджане Роберт Cекута.

    В Баку В.Нуланд проведет встречи с высокопоставленными правительственными чиновниками по вопросам укрепления двусторонних отношений в области торговли и инвестиций, диверсификации источников энергии, безопасности и борьбы с терроризмом, демократии и гражданского общества, а также продвижения справедливого и прочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

    В ходе визита запланированы также встречи с представителями гражданского общества.

    17 февраля В.Нуланд планирует посетить Тбилиси, 18 февраля - Ереван. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi