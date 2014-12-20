Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В преддверии Рождества и Нового года, 19 декабря супруга посла Азербайджана в Молдове Натаван Макили-Алиева вместе с омбудсменом Молдовы Аурелией Григориу и супругой президента Конгресса азербайджанцев Молдовы Шафаг Гулиевой посетили в Кишиневе ассоциации "Хуманитас" и "Надежда и Здоровье", оказывающих социальную поддержку и реабилитационные услуги детям, подросткам и взрослым с ограниченными умственными способностями.

Как передает Report со ссылкой на АзерТАдж, на встрече было отмечено, что забота о больных и инвалидах – нравственный долг общества и каждого из его членов. Важно усовершенствовать условия их адаптации в общество, но еще важнее дать почувствовать им себя нужными и социально активными. При этом Н.Макили-Алиева особо подчеркнула, что для нее, как и для всех азербайджанских женщин, достойным примером для подражания является плодотворная деятельность первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой.

От имени детей и их родителей председатели ассоциации "Хуманитас" и "Надежда и Здоровье" Аурелия Раку и Людмила Андрейчук выразили огромную благодарность посольству Азербайджана за постоянное внимание, отзывчивость к проблемам самых незащищенных членов общества: людей с ограниченными возможностями и инвалидов.

В конце встречи каждому из проходящих реабилитацию больных и инвалидов был преподнесен рождественский подарок и новогодние сувениры.

Необходимо отметить, что Н.Макили-Алиева и Ш.Гулиева являются членами Международного женского клуба в Молдове, объединяющего жен послов, аккредитованных в Молдове, и нашей диаспорской организации.