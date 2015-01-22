Президент Азербайджана встретился с генеральным исполнительным директором компании bp

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ 22 января в Давосе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным исполнительным директором британской компании bp Робертом Дадли.

Как сообщает Report, на встрече были высоко оценены значение Южного газового коридора в обеспечении энергетической безопасности Европы и роль Азербайджана в этой области.

В ходе беседы была выражена уверенность в том, что успешное сотрудничество между bp и Азербайджаном будет продолжаться и впредь.