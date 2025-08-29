Генсек: Азербайджан является активным партнером по диалогу ШОС

Азербайджан и Армения являются активными партнерами по диалогу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев сказал в интервью РИА Новости.

По его словам, обе страны активно взаимодействуют как в рамках общего сотрудничества, так и при проведении совместных мероприятий.

Говоря о планах Азербайджана и Армении повысить статус в организации, Ермекбаев подчеркнул, что решение о приеме новых стран принимается всеми государствами-членами путем консенсуса. "В настоящее время все имеющиеся обращения рассматриваются государствами-членами ШОС", -добавил генсек.

Отметим, что Азербайджан в настоящее время является партнером по диалогу ШОС. При этом страна подала заявку на повышение статуса в организации до наблюдателя.