    Генсек: Азербайджан является активным партнером по диалогу ШОС

    • 29 августа, 2025
    Азербайджан и Армения являются активными партнерами по диалогу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).   

    Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев сказал в интервью РИА Новости.   

    По его словам, обе страны активно взаимодействуют как в рамках общего сотрудничества, так и при проведении совместных мероприятий.  

    Говоря о планах Азербайджана и Армении повысить статус в организации, Ермекбаев подчеркнул, что решение о приеме новых стран принимается всеми государствами-членами путем консенсуса. "В настоящее время все имеющиеся обращения рассматриваются государствами-членами ШОС", -добавил генсек.

    Отметим, что Азербайджан в настоящее время является партнером по диалогу ШОС. При этом страна подала заявку на повышение статуса в организации до наблюдателя. 

    Secretary: Azerbaijan and Armenia remain active SCO dialogue partners

