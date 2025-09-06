Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    В Азербайджане предложено ввести стандарты на изготовление надгробий

    Общество
    • 06 сентября, 2025
    • 13:22
    В Азербайджане предложено ввести стандарты на изготовление надгробий

    В Азербайджане существует серьезная необходимость в мониторинге надгробий.

    Как сообщает Report, данное мнение выразил председатель общественного объединения "Мирас", доктор философии по истории Фариз Халили на общественной дискуссии, посвященной поиску путей борьбы с расточительством на свадьбах и похоронах.

    По его словам, имеются определенные стандарты по изготовлению надгробий, которые не соблюдаются в Азербайджане.

    "Считаю, что в данном направлении необходимо создать группу мониторинга и исследований", - отметил он.

    Журналист-исследователь Дильгам Ахмед также обратил внимание на проблему с надгробиями:

    "К сожалению, фактор погони за роскошью не обошел стороной также установку надгробий. В братской Турции в связи с этим существует определенный стандарт. Нам следует взять с них пример".

    общественная дискуссия Свадьбы и поминки
    "Miras" İctimai Birliyinin sədri: Azərbaycanda qəbir daşları ilə bağlı monitorinqə ciddi ehtiyac var

