В Азербайджане предложено ввести стандарты на изготовление надгробий

В Азербайджане существует серьезная необходимость в мониторинге надгробий.

Как сообщает Report, данное мнение выразил председатель общественного объединения "Мирас", доктор философии по истории Фариз Халили на общественной дискуссии, посвященной поиску путей борьбы с расточительством на свадьбах и похоронах.

По его словам, имеются определенные стандарты по изготовлению надгробий, которые не соблюдаются в Азербайджане.

"Считаю, что в данном направлении необходимо создать группу мониторинга и исследований", - отметил он.

Журналист-исследователь Дильгам Ахмед также обратил внимание на проблему с надгробиями:

"К сожалению, фактор погони за роскошью не обошел стороной также установку надгробий. В братской Турции в связи с этим существует определенный стандарт. Нам следует взять с них пример".