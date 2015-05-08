​Татары Азербайджана приняли участие в конференции "Роль азербайджанцев в ходе второй мировой войны"

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ 5 мая в малом зале Международного Пресс Центра прошла конференция на тему"Роль азербайджанцев в ходе второй мировой войны".

Как передает Report, организатором конференции выступил Международный Онлайн Информационно-Аналитический Центр "Этноглобус".

В работе конференции приняли участие Гульнара Инандж, директор "Этноглобуса", руководитель Центра Льва Гумилёва в Азербайджане, Севиндж Алиева, Нигяр Ахундова и Нармина Амирбекова, сотрудники Института истории НАН Азербайджана, Джалил Халилов, заместитель Совета ветеранов Азербайджана, Ризван Гусейнов и Михаил Беккер, сотрудники Института по правам человека НАН Азербайджана, Александр Костин, заместитель Председателя польской общины Азербайджана, Андрей Адамушко, консул Посольства Республики Беларусь в Азербайджанской Республики, Керимов Саррар Сабир оглы, председатель Всемирного конгресса азербайджанцев РФ по Республике Татарстан, сотрудники Посольства России в Азербайджане, представители еврейской и украинской общин и др.

На конференции также выступили представители татарской диаспоры Азербайджана — заместитель председателя общественного объединения "Татарстан", экс вице-президент союза Чернобыльцев Азербайджана Гаджи Фархад Гафуров и Председатель Национального информационного центра Республики Татарстан в Азербайджанской Республике Эмин Рамазанов.

Эмин Рамазанов рассказал о вкладе татар Азербайджана в дело победы над фашизмом, об их отваге в ходе боев и отважном труде в тылу на благо Родины. Он подчеркнул, что для татар, как и для всех других народов, проживающих в составе бывшего СССР, 9 мая был и остается великим праздником Победы, одержанной в самой страшной и кровопролитной войне. Он также отметил, что совсем недавно совместно с Центром азербайджано-русской культуры г. Москвы был проведен флешмоб, посвященный присвоению городу Баку статуса города-героя.

Э. Рамазанов также рассказал о подвигах Героя Советского Союза – татарина Еналиева Барыя Мусаевича, уроженца Неверкинского района Пензенской области, и о великом татарском поэте Мусе Джалиле, который находясь в плену немцев, где в последствии и был расстрелян, написал свой самый известный сборник стихов «Моабитская тетрадь».

Гаджи Фархад Гафуров рассказал, что в Постоянном представительстве Республики Татарстан в Азербайджане ежегодно проводятся праздничные встречи с ветеранами войны и тружениками фронтового тыла. Данное мероприятие организуется при участии татарской диаспоры Азербайджана, Постпредства Татарстана в Азербайджане, а также при активной поддержке Посольства Российской Федерации. Для участников ВОВ организуется праздничный концерт, праздничный стол с традиционными угощениями национальной татарской кухни, они получают праздничные открытки от имени президента Татарстана, денежные пособие и подарки.

Было также отмечено, что ветераны-соотечественники принимали участие в мероприятиях по случаю дня победы в Казани. В этом помогает Исполком Всемирного конгресса татар. Это члены Татарской общины — Абдул Алтынбаев Якубович — бывший солдат 3-го Белорусского фронта, Раис Насибуллин, Мадина Мамедова, Ибятова Ханифя Гарифзановна, Мамедова Мадина Галиуляновна и др.

Таким образом, татары Азербайджана имеют полное право гордиться тем, что представители татарского народа принимали самое активное участие в боях с фашистскими захватчиками.