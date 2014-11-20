Сегодня исполняется 23-я годовщина со дня трагедии близ села Гаракенд

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня исполняется 23-я годовщина со дня, когда над селом Гаракенд Ходжавендского района был сбит армянскими вооружёнными силами вертолет "Ми-8" с официальными лицами Азербайджана на борту. В результате погибли видные государственные деятели страны, журналисты, а также члены российско-казахстанской миротворческой миссии.

Среди погибших - госсекретарь Тофиг Исмаилов, генеральный прокурор Исмет Гаибов, госсоветник, бывший министр внутренних дел Магомед Асадов, депутаты Вагиф Джафаров, Вели Мамедов, вице-премьер Зульфи Гаджиев, завотделом Аппарата президента, журналист Осман Мирзоев, замминистра внутренних дел Казахстана Санлал Сериков, азербайджанский тележурналист Алы Мустафаев, оператор Фахреддин Шахбазов, осветитель Ариф Гусейнзаде и др. В целом в результате крушения погибли 22 человека.

Сначала выдвигалась версия о том, что вертолет из-за тумана врезался в холм, а через несколько дней подтвердился факт, что он был сбит.

Прошло 23 года, но так и не выяснены некоторые темные моменты этой трагедии.

Совершив этот террористический акт, армянские сепаратисты еще раз подтвердили свою террористическую сущность. В связи с фактом в 1991 году Прокуратура военного гарнизона Азербайджана возбудила уголовное дело, проведение следствия было поручено Республиканской Прокуратуре. В настоящее время следствие по уголовному делу приостановлено. Поскольку территория, на которой был совершен террористический акт, находится под оккупацией вооруженных сил Армении.