"Знаменитые учителя Карабаха" – Закир Багиров

По его инициативе в Баку была построена Бакинская хореографическая школа, были отремонтированы дома культуры, сформированы новые оркестры, создан Театр песни

Продолжается проект Министерства образования Азербайджана "Знаменитые учителя Карабаха".

Как сообщили Report в министерстве, очередной выпуск посвящен Закиру Багирову.

Закир Багиров родился в 1929 году в Шуше. В 1953 году окончил Азербайджанский государственный университет и приступил к педагогической деятельности на кафедре философии. Закир Багиров долгое время работал министром культуры Азербайджана. Светлая память о нем до сих пор живет в сердцах людей. Закир Багиров отличался гуманизмом и был деятелем творческого склада ума и передовых взглядов. Ему принадлежат большие заслуги в развитии отечественной культуры.

По его инициативе в Баку была построена Бакинская хореографическая школа, были отремонтированы дома культуры, сформированы новые оркестры, создан Театр песни.

Отметим, что проект "Знаменитые учителя Карабаха" - дань памяти прославленным карабахским педагогам.