О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Знаменитые учителя Карабаха" – Закир Багиров 

"Знаменитые учителя Карабаха" – Закир Багиров  По его инициативе в Баку была построена Бакинская хореографическая школа, были отремонтированы дома культуры, сформированы новые оркестры, создан Театр песни
Наука и образование
19 ноября 2020 г. 13:43
Знаменитые учителя Карабаха – Закир Багиров 

Продолжается проект Министерства образования Азербайджана "Знаменитые учителя Карабаха".

Как сообщили Report в министерстве, очередной выпуск посвящен Закиру Багирову.

Закир Багиров родился в 1929 году в Шуше. В 1953 году окончил Азербайджанский государственный университет и приступил к педагогической деятельности на кафедре философии. Закир Багиров долгое время работал министром культуры Азербайджана. Светлая память о нем до сих пор живет в сердцах людей. Закир Багиров отличался гуманизмом и был деятелем творческого склада ума и передовых взглядов. Ему принадлежат большие заслуги в развитии отечественной культуры.

По его инициативе в Баку была построена Бакинская хореографическая школа, были отремонтированы дома культуры, сформированы новые оркестры, создан Театр песни.

Отметим, что проект "Знаменитые учителя Карабаха" - дань памяти прославленным карабахским педагогам.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке "Qarabağın məşhur müəllimləri" – Zakir Bağırov

Новости партнеров

Самое важное

МИД Азербайджана прокомментировал высказывания Путина о Нагорном Карабахе
МИД Азербайджана прокомментировал высказывания Путина о Нагорном Карабахе
18 ноября 2020 г. 17:05
Помощник президента продемонстрировал самодельные ракетные системы армян
Помощник президента продемонстрировал самодельные ракетные системы армян
18 ноября 2020 г. 16:58
Обезврежен фосфорный снаряд, сброшенный Арменией на Физули
ВидеоОбезврежен фосфорный снаряд, сброшенный Арменией на Физули
18 ноября 2020 г. 15:32
Парламент Турции утвердил отправку военных в Азербайджан
Парламент Турции утвердил отправку военных в Азербайджан
17 ноября 2020 г. 18:52
Президент Ильхам Алиев: Сейчас этап политического урегулирования конфликта
Президент Ильхам Алиев: Сейчас этап политического урегулирования конфликта
17 ноября 2020 г. 15:12
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
17 ноября 2020 г. 13:54
Президент: Ни о каком статусе речи быть не может, есть единый Азербайджан
Президент: Ни о каком статусе речи быть не может, есть единый Азербайджан
17 ноября 2020 г. 13:28
Проект по отправке турецких военных в Азербайджан будет сегодня обсужден в парламенте
Проект по отправке турецких военных в Азербайджан будет сегодня обсужден в парламенте
17 ноября 2020 г. 12:32
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева совершили поездку в Физули и Джебраил
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева совершили поездку в Физули и Джебраил
17 ноября 2020 г. 10:59
В парламент Турции представлен проект в связи с отправкой военных в Азербайджан
В парламент Турции представлен проект в связи с отправкой военных в Азербайджан
16 ноября 2020 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi