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"Знаменитые карабахские учителя" - Худу Мамедов

"Знаменитые карабахские учителя" - Худу Мамедов Проект "Знаменитые карабахские учителя" - дань памяти прославленным карабахским педагогам
Наука и образование
11 ноября 2020 г. 12:37
Знаменитые карабахские учителя - Худу Мамедов

Продолжается проект Министерства образования Азербайджана "Знаменитые карабахские учителя".

Как сообщили Report в министерстве, очередной выпуск посвящен Худу Мамедову.

Худу Мамедов родился 14 декабря 1927 года в селе Мерзили Агдамского района. В 1951 году с отличием окончил Азербайджанский государственный университет (ныне Бакинский государственный университет) и по настоянию своего учителя Гейдара Эфендиева получил назначение в Институт химии Академии Наук Азербайджана.

Худу Мамедов снискал известность в таких областях как кристаллография, кристаллохимия, структурная минералогия, теория симметрии, структурный анализ. Мировую славу ученому принесли исследования в области философии и культурологии.

"Не наука должна иметь Родину, а ученый", - говорил Худу Мамедов, желая воспитывать молодые поколения в таком духе. "Не прививайте детям любовь к Родине, просто познакомьте их с Отчизной, и они сами полюбят ее", - отмечал ученый.

Впервые именно Худу Мамедов создал "Бакинскую школу кристаллографии". 40 прославленных ученых считают своим наставником Худу Мамедова, 30 из них защитили кандидатские, 10 - докторские диссертации. Худу Мамедов всегда с гордостью отзывался о преподавательской деятельности: "Учитель - это не тот, кто ведет уроки и по несколько часов проводит в классах, общаясь с учениками и студентами, одним словом, не просто наставник. Учитель создает мост между временем и молодежью, он - пример для подражания, личность, которая несет большую ответственность за будущее нации. Он учитель всего мира".

Отметим, что проект "Знаменитые карабахские учителя" - дань памяти прославленным карабахским педагогам.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağın məşhur müəllimləri" – Xudu Məmmədov

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