Зимние каникулы в средних школах Азербайджана завершились

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в азербайджанских средних школах завершились зимние каникулы.

Как сообщает Report, 5-дневные каникулы 2018/2019 учебного года начались 27 января.

С 1 февраля занятия в общеобразовательных школах возобновляются.

Отметим, что учебный процесс в школах начался 15 сентября и завершится 14 июня.

Учебный год делится на два полугодия. Первое полугодие охватывает период с 15 сентября по 26 января, второе - с 1 февраля по 14 июня.

В течение учебного года установлены 5-дневные осенние каникулы (16-20 ноября), 5-дневные зимние каникулы (27-31 января), а для начальных классов предусмотрены дополнительные 5-дневные весенние каникулы (1-5 мая).