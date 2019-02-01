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    Зимние каникулы в средних школах Азербайджана завершились

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в азербайджанских средних школах завершились зимние каникулы. 

    Как сообщает Report, 5-дневные каникулы 2018/2019 учебного года начались 27 января.

    С 1 февраля занятия в общеобразовательных школах возобновляются. 

    Отметим, что учебный процесс в школах начался 15 сентября и завершится 14 июня. 

    Учебный год делится на два полугодия. Первое полугодие охватывает период с 15 сентября по 26 января, второе - с 1 февраля по 14 июня. 

    В течение учебного года установлены 5-дневные осенние каникулы (16-20 ноября), 5-дневные зимние каникулы (27-31 января), а для начальных классов предусмотрены дополнительные 5-дневные весенние каникулы (1-5 мая). 

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