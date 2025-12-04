Жители Азербайджана более 10 дней могут наблюдать метеорный поток Геминиды

Сегодня, 4 декабря, начался один из самых ярких метеорных потоков зимы - Геминиды. Период активности потока продлится до 17 декабря, своего пика он достигнет 14-го числа.

Как передает Report, об этом сообщили в Кафедре астрофизики БГУ.

Метеорный поток получил название Геминиды, поскольку его радиант (источник) расположен в созвездии Близнецов (по-латыни: Gemini).

В Баку поток можно наблюдать с 18:18 до 07:22. Наиболее благоприятное время для наблюдения - ночь 14 декабря около 02:30. В Баку точка радианта в эти часы будет находиться на высоте 82° над горизонтом, и поэтому при благоприятных погодных условиях можно будет наблюдать до 119 метеоров в час.

Поскольку метеорный поток совпадает с новолунием, свет Луны практически не будет препятствовать наблюдать явление. Метеоры будут входить в земную атмосферу со скоростью примерно 35 км/сек. Это создает условия для более длительного процесса горения и наблюдения большого количества болидов (очень ярких метеоров) по сравнению с другими метеорными потоками.

Происхождение метеорного потока Геминиды, в отличие от других аналогичных явлений, связано не с кометой, а с астероидом 3200 Фаэтон (Phaethon). Небесное тело было открыто в 1983 году. Астероид 3200 Фаэтон может приближаться к Солнцу на расстояние до 20 миллионов км, и по этой причине его поверхность нагревается до ~700°C. В результате нагрева поверхностный материал распадается и образуется пыль. Когда Земля ежегодно проходит через этот поток пыли, возникает метеорный дождь Геминиды.

За последние 50 лет интенсивность метеорного потока повышается. Если в 1900-х годах наблюдалось всего 20 метеоров в час, то сейчас будет наблюдаться 120 метеоров. Причиной этого является увеличение плотности пыли на орбите Фаэтона.