Землю накрыла магнитная буря - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ C 7 ноября метеорологи прогнозируют магнитные бури.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, магнитные бури начнутся 7 ноября и продлятся до 11 ноября без перерыва.

Так, 7 и 8 ноября ожидаются слабые магнитные бури, 9 и 10 ноября сила геомагнитных возмущений возрастет, а 11 ноября снова ожидается слабая магнитная буря. Ожидается, что неспокойным будет также 15 ноября.

По словам ученых, магнитные бури могут стать причиной резкой смены настроения, ухудшения общего самочувствия и обострения хронических заболеваний. Особенно страдают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Возможными реакциями организма человека на магнитные бури являются: головные боли, нарушение сна, упадок сил, скачки давления.

Напомним, сильнейший за последние 12 лет всплеск солнечной активности прошел 6-8 сентября.