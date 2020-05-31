Завтра начинается конкурс по смене места работы учителей

С 1 июня стартует конкурс по смене места работы учителей, работающих по бессрочному контракту в государственных общеобразовательных учебных заведениях, входящих в систему Министерства образования.

Как передает Report, желающие принять участие в конкурсе, должны пройти регистрацию по ссылке miq.edu.az/yerdeyishme.

Электронный прием документов завершится 23:59 5 июня.

Отметим, что место работы учителей будет изменено в соответствии с диагностическим оцениванием или в соответствии с сектором и специальностью, по которым они участвовали в конкурсе при приеме на работу.