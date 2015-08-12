Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Завершился выбор специальностей абитуриентами, имеющими право участвовать в конкурсе в высшие учебные заведения в Азербайджане. Как сообщает Report, с 30-го июля по 23.59 11-го августа свои электронные заявления подтвердили 36 624 абитуриента I-IV групп специальностей.

В I группе специальностей в азербайджанском секторе заявления подтвердили 11 358 абитуриентов (в русском секторе - 1 459), во II группе - 9 971 абитуриент (в русском секторе - 1 137), в III группе - 9 141 абитуриент (в русском секторе - 707), в IV группе - 2 670 абитуриентов (в русском секторе - 181).

Что касается V группы специальностей и средних специальных учебных заведений, в азербайджанском секторе заявления подтвердили 8 209, в русском секторе - 685, что в целом - 8 884 абитуриента.