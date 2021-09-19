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Завершился вступительный экзамен на госслужбу

Завершился вступительный экзамен на госслужбу 19 сентября Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел тестовый экзамен по должностным группам (AB, AC) на должности руководителя (A) государственной службы.
Наука и образование
19 сентября 2021 г. 15:54
Завершился вступительный экзамен на госслужбу

19 сентября Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел тестовый экзамен по должностным группам (AB, AC) на должности руководителя (A) государственной службы.

Как сообщили Report из ГЭЦ, по окончании экзамена или по истечении времени, отведенного для сдачи экзамена, кандидату выдается справка о результатах.

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