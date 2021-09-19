Завершился вступительный экзамен на госслужбу

19 сентября Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел тестовый экзамен по должностным группам (AB, AC) на должности руководителя (A) государственной службы.
Завершился вступительный экзамен на госслужбуЗавершился вступительный экзамен на госслужбу 19 сентября Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел тестовый экзамен по должностным группам (AB, AC) на должности руководителя (A) государственной службы.
Наука и образование
19 сентября 2021 г. 15:54
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