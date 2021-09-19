Завершился вступительный экзамен на госслужбу

19 сентября Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел тестовый экзамен по должностным группам (AB, AC) на должности руководителя (A) государственной службы.

19 сентября Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел тестовый экзамен по должностным группам (AB, AC) на должности руководителя (A) государственной службы.