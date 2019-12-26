Завершилось последнее солнечное затмение года

Завершилось последнее солнечное затмение 2019 года.

Как сообщает Report, кольцеобразное солнечное затмение началось 26 декабря в 06:30 по бакинскому времени.

Наблюдать за природным явлением было возможно с территории Азии, Австралии, Саудовской Аравии, Индии, Суматры, Борнео.

В Баку солнечное затмение можно было наблюдать с 08:03 до 08:52.

Отметим, что в 2020 году произойдет 6 затмений, из которых 2 солнечных и 4 лунных. Первое солнечное затмение произойдет 21 июня, второе - 14 декабря.

Первое лунное затмение придется на ночь с 10 на 11 января, второе – ночь с 5 на 6 июня, третье – 5 июля, последнее – 30 ноября.