Завершились экзамены по приему на работу учителей музыки

Министерство культуры совместно с Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) провел тестовый экзамен по приему на работу учителей в детские школы и центры музыки, искусства, рисования, мугама, ашугов.

Министерство культуры совместно с Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) провел тестовый экзамен по приему на работу учителей в детские школы и центры музыки, искусства, рисования, мугама, ашугов.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамен проводился в 8 зданиях столицы, на который зарегистрировались 1 992 кандидата.

Следует отметить, что максимально возможный балл в тесте выражается как 100 процентов. Успешными считаются кандидаты, правильно ответившие на 50 процентов тестовых заданий, представленных на экзамене, и набравшие 35 баллов (за исключением кандидатов, желающих трудоустроиться в школы, расположенные в городах Баку, Сумгайыт и Гянджа, а также в Абшеронском районе).

Ожидается, что результаты экзамена будут объявлены в течение следующих 2 дней.