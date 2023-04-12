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Завершена учебная программа для генеральных секретарей Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО

Завершена учебная программа для генеральных секретарей Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО Завершено проведение учебной программы, организованной при поддержке Университета АДА, Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО и Института развития и дипломатии Университета АДА.
Наука и образование
12 апреля 2023 г. 19:45
Завершена учебная программа для генеральных секретарей Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО

Завершено проведение учебной программы, организованной при поддержке Университета АДА, Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО и Института развития и дипломатии Университета АДА.

Как сообщает Report, в программе приняли участие генеральные секретари национальных комиссий по ЮНЕСКО Бенина, Нигера, Того, Буркина-Фасо, Гвинеи, Габона, Джибути, Кот-д'Ивуара, Демократической Республики Конго и Экваториальной Гвинеи.

На церемонии закрытия проректор Университета АДА, директор Института развития и дипломатии Фариз Исмаилзаде и его советник Айгюнь Гаджиева, а также генсек национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО Сеймур Фаталиев вручили участникам сертификаты.

А.Гаджиева выступила с презентацией, отметив, что африканские дипломаты получили глубокие знания о нашей стране благодаря лекциям высококвалифицированных приглашенных лекторов из государственных учреждений и профессоров и преподавателей Университета АДА.

Сеймур Фаталиев выразил благодарность представителям африканских стран за участие в программе.

Основной целью программы является дальнейшее развитие сотрудничества между Азербайджаном и африканскими странами в рамках ЮНЕСКО.

В рамках программы участники провели встречи с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, председателем комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самедом Сеидовым и зампредседателя комитета Севиндж Фаталиевой, министром науки и образования Эмином Амруллаевым. В ходе встреч были обсуждены вопросы повестки сотрудничества в рамках ЮНЕСКО, деятельность азербайджанского парламента и др.

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Версия на азербайджанском языке ФотоADA Universitetində UNESCO üzrə Milli Komissiyaların baş katibləri üçün təlim proqramı yekunlaşıb

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