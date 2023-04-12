Завершена учебная программа для генеральных секретарей Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО

Завершено проведение учебной программы, организованной при поддержке Университета АДА, Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО и Института развития и дипломатии Университета АДА.

Завершено проведение учебной программы, организованной при поддержке Университета АДА, Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО и Института развития и дипломатии Университета АДА.

Как сообщает Report, в программе приняли участие генеральные секретари национальных комиссий по ЮНЕСКО Бенина, Нигера, Того, Буркина-Фасо, Гвинеи, Габона, Джибути, Кот-д'Ивуара, Демократической Республики Конго и Экваториальной Гвинеи.

На церемонии закрытия проректор Университета АДА, директор Института развития и дипломатии Фариз Исмаилзаде и его советник Айгюнь Гаджиева, а также генсек национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО Сеймур Фаталиев вручили участникам сертификаты.

А.Гаджиева выступила с презентацией, отметив, что африканские дипломаты получили глубокие знания о нашей стране благодаря лекциям высококвалифицированных приглашенных лекторов из государственных учреждений и профессоров и преподавателей Университета АДА.

Сеймур Фаталиев выразил благодарность представителям африканских стран за участие в программе.

Основной целью программы является дальнейшее развитие сотрудничества между Азербайджаном и африканскими странами в рамках ЮНЕСКО.

В рамках программы участники провели встречи с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, председателем комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самедом Сеидовым и зампредседателя комитета Севиндж Фаталиевой, министром науки и образования Эмином Амруллаевым. В ходе встреч были обсуждены вопросы повестки сотрудничества в рамках ЮНЕСКО, деятельность азербайджанского парламента и др.