Завершена регистрация на специальности колледжей, требующие особых способностей

Завершена регистрация на специальности средне-специальных учебных заведений (колледжей) на базе общего среднего образования (9 классов), требующие особых способностей.
Как сообщает Report, экзамены по выявлению особых способностей пройдут 18 июля – 4 августа.
Сразу после регистрации на специальности средне-специальных учебных заведений на базе общего среднего образования (9 классов), требующие особых способностей, абитуриенты смогут распечатать "Пропускной лист на экзамен по выявлению способностей".
Samirə AbdullayevaАвтор новости