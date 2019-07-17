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Завершена регистрация на специальности колледжей, требующие особых способностей

Завершена регистрация на специальности колледжей в Азербайджане

Завершена регистрация на специальности средне-специальных учебных заведений (колледжей) на базе общего среднего образования (9 классов), требующие особых способностей.

Как сообщает Report, экзамены по выявлению особых способностей пройдут 18 июля – 4 августа.

Сразу после регистрации на специальности средне-специальных учебных заведений на базе общего среднего образования (9 классов), требующие особых способностей, абитуриенты смогут распечатать "Пропускной лист на экзамен по выявлению способностей".

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