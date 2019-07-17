Завершена регистрация на специальности колледжей, требующие особых способностей

Завершена регистрация на специальности колледжей в Азербайджане

17 июля, 2019 10:18

https://report.az/storage/news/bfffaf500dab360b9927bb506b2a6bdc/e0b6ea9d-4414-459b-ac2d-039eb95f4561_292.jpg Завершена регистрация на специальности средне-специальных учебных заведений (колледжей) на базе общего среднего образования (9 классов), требующие особых способностей. Как сообщает Report, экзамены по выявлению особых способностей пройдут 18 июля – 4 августа. Сразу после регистрации на специальности средне-специальных учебных заведений на базе общего среднего образования (9 классов), требующие особых способностей, абитуриенты смогут распечатать "Пропускной лист на экзамен по выявлению способностей".

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